F1, Balanço da Época: Mercedes

Depois de oito títulos consecutivos, a Mercedes enfrentava um novo desafio. Manter-se competitiva numa mudança de era, em que todos começavam praticamente do zero. A equipa apresentou-se na segunda bateria de testes (Depois de uma primeira bem sucedida) com um carro inovador, sem os habituais flancos numa filosofia chamada “sidepod zero”, tudo em busca da melhor eficiência aerodinâmica. Mas as primeiras corridas deram-nos uma Mercedes longe do topo. Um motor não tão performante quanto os da concorrência e um monolugar…...