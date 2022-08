F1. Balanço do meio da época: Red Bull

A nova era que este ano se iniciou seria sempre uma oportunidade para Adrian Newey mostrar porque é considerado um dos maiores génios do desenho de carros de competição. O britânico não desiludiu e criou, com a sua equipa, um monolugar competitivo, que permitiria à Red Bull lutar por vitórias. Mas o arranque da época foi titubeante com falhas de fiabilidade na unidade motriz. Com apenas 55 pontos marcados nas três primeiras corridas, contra 104 da Ferrari, pensava-se que este…...