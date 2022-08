Fórmula 1, Red Bull sem pressas para chegar ao título

A Red Bull pretende levar o tempo que for necessário esta época, desde que no final consiga alcançar o seu objetivo de ser campeã do mundo de pilotos e construtores.Numa entrevista ao MotorsportTotal.com, Helmut Marko revelou que a equipa para a qual é conselheiro não tem pressas de chegar ao título. Quando questionado se a Red Bull teria o objetivo de se tornar campeã o mais depressa possível, para guardarem mais tempo para se focarem exclusivamente no desenvolvimento do carro…...