F1, Jenson Button: “Vou ficar chateado se removerem Spa do calendário”

Jenson Button disse que iria ficar “muito chateado” se Spa-Francorchamps não estiver presente no calendário da próxima época de F1. O futuro do Grande Prémio da Bélgica está em sérias dúvidas, com o contrato de Spa a expirar após o próximo evento, no final deste mês de agosto. O circuito é um dos palcos mais históricos e reconhecidos no calendário da competição e é um dos favoritos de muitos adeptos e pilotos. No entanto, um novo Grande Prémio em Las…...