Fórmula E, António Félix da Costa: “Vou para uma equipa que entra sempre para ganhar” (vídeo)

António Félix da Costa perdeu pódio de fora inglória na última prova do Mundial de Formula E, na Coreia do Sul. Após alcançar a pole position, AFC era 2⁰ quando foi mandado para fora da pista por um adversário, caindo para último. O piloto luso ainda recuperou até ao 10⁰ lugar, num dia de muitas emoções para Félix da Costa, que, depois de 3 anos, se despede da equipa DS Techeetah, formação com a qual conquistou o título de Fórmula…...