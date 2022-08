Fórmula E: Os números da Mercedes

A Mercedes, é cada vez mais, sinónimo de vitórias no desporto motorizado. A estrutura germânica encontrou a fórmula do sucesso, que tem aplicado na F1, com os resultados que se conhecem. Na Fórmula E tentaram repetir o feito e os números confirmam... a Mercedes é mesmo um caso sério. Os Flechas de Prata interessaram-se pela Fórmula E em 2017, ano em que anunciaram que iriam entrar no campeonato elétrico, numa altura em que se preparava a saída do DTM. A…...