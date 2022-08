F1: Sebastian Vettel recebe elogios da Red Bull

Sebastian Vettel vai abandonar a F1 no final da época e os balanços começam a ser feitos. Vettel é um dos grandes nomes da F1, por tudo o que conquistou, em especial na Red Bull, onde é recordado com muito respeito. Apesar de as suas conquistas terem sido sempre algo desvalorizadas, a carreira de Vettel na Red Bull merece ser destacada, pelos muitos recordes batidos e pela forma como conseguiu impor-se numa grelha recheada de grandes talentos. Não foi só…...