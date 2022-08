Fórmula 1, Beat Zehnder: Piloto mais talentoso da Sauber foi “definitivamente Kimi”

Kimi Räikkönen vai regressar brevemente às pistas no NASCAR depois de terminar a carreira na Fórmula 1 no final da época passada. Räikkonen é um dos maiores nomes da história da Fórmula 1 e um dos mais acarinhados por todos os adeptos de desporto motorizado pelo mundo fora, sendo o detentor do maior número de Grandes Prémios disputados no ‘Grande Circo’, tendo vencido 21 corridas e ainda conquistou o título mundial de pilotos em 2007 com a Ferrari. Terminou a…...