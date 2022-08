Fórmula E, Seul: 13 carros terminam a corrida 1, mas Mitch Evans mantém a chama acesa

A penúltima corrida do ano do Campeonato do Mundo de Fórmula E foi atribulada, com seis carros a ficarem fora de prova. Um incidente que envolveu oito carros e levou a uma demorada interrupção. Mitch Evans fez a sua parte para manter as esperanças pelo título vivas e venceu a primeira corrida do fim de semana em Seul. António Félix da Costa terminou no nono lugar, comprometido pela posição na grelha de partida, depois de uma qualificação em que a…...