F1, Guanyu Zhou não gostou de ter sido escolhido para transportar a câmara no capacete

Guanyu Zhou revelou o motivo para estar descontente por ter sido escolhido para transportar a pequena câmara no capacete no Grande Prémio do Bahrein. O piloto da Alfa Romeo fez a sua estreia na Fórmula 1 no Circuito Internacional do Bahrein e marcou, de imediato, o seu primeiro ponto na competição. Em cada Grande Prémio, existe uma seleção prévia de pilotos para transportarem a câmara do capacete, um novo ângulo de visão proveniente do cockpit dado às equipas e aos…...