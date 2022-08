F1: Robert Shwartzman “entusiasmado” com oportunidade de estreia

Robert Shwartzman revela estar “entusiasmado” com a oportunidade de se estrear na Fórmula 1, numa sessão de treinos-livres pela Scuderia Ferrari. O piloto de testes da Ferrari está preparado para subir ao volante do F1-75 da Ferrari, em duas sessões de treinos-livres até ao final de 2022. Desta forma, a Ferrari cumprirá os requisitos obrigatórios da FIA, que mandam colocar um piloto jovem ao volante do seu carro em duas sessões de treinos durante toda a época. O campeão de…...