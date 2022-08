Fórmula 1: Max Verstappen insiste que Red Bull pode fazer ainda melhor

Decorridas as 13 primeiras corridas da época, Max Verstappen tem 80 pontos de vantagem sobre o segundo classificado no campeonato de pilotos, Charles Leclerc. Depois de umas semanas de férias bem merecidas para todos os envolvidos na Fórmula 1, o neerlandês quer regressar à pista ainda mais forte do que aconteceu na primeira metade da época, não quer gerir a vantagem para o seu mais direto adversários, até porque ainda há coisas a melhorar no Red Bull RB18."Penso que, como…...