F1: Otmar Szafnauer não afasta possibilidade de partilha de informações no caso Piastri

Otmar Szafnauer, chefe de equipa da Alpine, que se encontra no meio de uma verdadeira novela com o ainda piloto de reserva da equipa francesa, Oscar Piastri, admitiu que "não ficaria surpreendido" se esta situação tivesse sido causada por alguma partilha de informações. Fernando Alonso deveria permanecer ao lado de Esteban Ocon na Alpine na próxima temporada, com Oscar Piastri provavelmente a ser emprestado a outra equipa. No entanto, após o anúncio da ida de Alonso para a Aston Martin substituindo…...