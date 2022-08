Fórmula 1: Contrato plurianual permitiu a Bottas concentrar-se “totalmente no trabalho”

Valtteri Bottas pode ter perdido o lugar na Mercedes, numa equipa que até ao ano passado lutou e conquistou títulos em ambos os campeonatos, mas ganhou um contrato plurianual com a Alfa Romeo, dando estabilidade ao piloto finlandês, o que nunca tinha tido desde que chegou à Fórmula 1. Bottas é o claro líder da equipa que luta pelos lugares do meio do pelotão, mas que tem tido alguns problemas de fiabilidade no monolugar. Os resultados poderiam ter sido melhores, caso…...