Fórmula 1: George Russell espera que medidas da FIA ajudem Mercedes em Spa

A diretiva técnica da FIA para tentar controlar o efeito oscilatório nos atuais monolugares de Fórmula 1, assim como as alterações do regulamento técnico para 2023 com o mesmo propósito, não foram bem recebidas por algumas equipas. Com Ferrari e Red Bull à cabeça do “pelotão” crítico às alterações, a Mercedes pode ser a maior beneficiada ainda este ano. Enquanto Mattia Binotto admite estudar todas as possibilidades para impedir as alterações planeadas pela FIA, o piloto da Mercedes George Russell, admitiu…...