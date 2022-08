Fórmula 1: Pierre Gasly agradado por ser associado a outras equipas

Pierre Gasly vai permanecer na AlphaTauri no próximo ano, embora tenham surgido relatos que dão conta de uma cláusula no seu novo contrato que lhe permite potencialmente trocar a equipa italiana por outra que esteja mais bem classificada na tabela de construtores. No entanto, oficialmente o contrato expira no final da época de 2023.Em declarações à edição italiana do Motorsport.com, Gasly afirma que é agora um piloto muito mais forte do que foi durante o seu período na Red Bull…...