F1, Guanyu Zhou: “Já passei por tudo o que um piloto de F1 passa em 10 anos”

Guanyu Zhou é o único piloto estreante em 2022 e tem feito um início bastante positivo na Alfa Romeo. O piloto chinês refletiu sobre um início de temporada stressante, mas impressionante. Zhou ocupa a 17ª posição no campeonato de pilotos, tendo marcado apenas cinco pontos nas primeiras 13 corridas, número que não reflete de todo as boas performances do chinês, somando, pelo meio, 5 desistências, número máximo de DNFs de qualquer piloto na grelha em 2022. Enquanto Zhou diz estar…...