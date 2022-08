F1: Ferrari leva nova atualização do motor para Spa

O prazo para o congelamento definitivo dos motores aproxima-se e Spa é a última oportunidade das equipas implementarem atualizações à unidade motriz. A Ferrari não vai desperdiçar a oportunidade e vai introduzir uma nova atualização ao seu sistema híbrido. O congelamento dos motores, que irá durar até 2025, tem sido feito por partes. A 1 de março deste ano as equipas tiveram de apresentar as versões finais do Motor de Combustão Interna, Turbo, MGU-H, sistema de escape, e dos sistemas…...