F1: Que equipa evoluiu mais na primeira metade da época?

A F1 vive dos desenvolvimentos dos carros. Os engenheiros pensam horas a fio em novas soluções que poderão dar aquela pequena vantagem que pode fazer a diferença e permitir a vitória. Mas quem terá feito o melhor trabalho ao longo do ano? As equipas procuram constantemente novas soluções. Tentam novas ideias para ganhar vantagem e isso é especialmente verdade no começo de uma nova era, como acontece este ano. A nova filosofia da F1, ao contrário do esperado, permitiu que…...