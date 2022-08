C1 Learn & Drive Endurance: 6H C1 Estoril decidem títulos AM e PRO

O Troféu C1 da Motor Sponsor tem conquistado cada vez mais interessados. As pequenas máquinas C1 proporcionam competição e divertimento a custos acessíveis e permitem que muitos possam entrar no mundo do desporto motorizado sem orçamentos faraónicos. As 6H C1 Estoril são o próximo grande destino da comitiva do Troféu C1 Learn & Drive Endurance. Depois da exigente ronda de 24H disputada em Portimão, nos dias 24 e 25 de setembro os pilotos e equipas têm encontro marcado no Circuito…...