F1: FIA vai submeter novas diretivas técnicas para acabar com as oscilações

O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, confirmou que a FIA vai apresentar ainda esta semana regulamentos técnicos atualizados para abordar a questão das oscilações (porpoising) na nova geração de carros da Fórmula 1. As equipas e a FIA têm estado em discussões sobre potenciais alterações aos regulamentos para 2023. Embora o órgão dirigente tenha sempre mantido as alterações a serem feitas no interesse da segurança e sejam o resultado de conversações com médicos, ainda existem várias equipas que se…...