F1: As diferentes filosofias de desenvolvimento da Alpine e McLaren

O duelo entre a Alpine e a McLaren pelo quarto lugar no campeonato do mundo de construtores é também uma batalha entre duas filosofias de evoluções dos carros nesta época. A McLaren concentra-se mais nos grandes pacotes de evoluções, ao passo que a Alpine se foca em trazer poucas atualizações, mas de forma mais recorrente ao longo do ano. Neste momento, a Alpine encontra-se 4 pontos à frente da McLaren, numa batalha que tem tudo para ser interessante até à…...