Fórmula 1: Las Vegas já tem data provisória

A Fórmula 1 vai regressar a Las Vegas no próximo ano, numa pista citadina e numa corrida que se realizará à noite na capital norte-americana do jogo. Foi um rumor durante muito tempo, sendo depois confirmado, passando os Estados Unidos a ter três Grandes Prémios a partir de 2023, com Las Vegas a juntar-se a Miami e Austin. Outra novidade, será a primeira vez desde 1985 que a F1 realizará uma corrida num sábado, o que sucede para que os…...