F1, O frente-a-frente de cada dupla de pilotos: Os últimos

Já se passaram 13 rondas na presente época de Fórmula 1 e chegámos, finalmente, à grande pausa de verão. É, portanto, tempo para ver como estão a decorrer as batalhas de cada dupla de pilotos nas suas respetivas equipas. Resta falar sobre as três últimas equipas: Alpha Tauri Pierre Gasly e Yuki Tsunoda, da AlphaTauri, têm estado mais equilibrados nesta temporada do que na passada, apesar do piloto francês ter superado o seu colega de equipa japonês 8-5, em corrida…...