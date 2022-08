F1, O frente-a-frente de cada dupla de pilotos: Segundo pelotão

Já se passaram 13 rondas na presente época de Fórmula 1 e chegámos, finalmente, à grande pausa de verão. É, portanto, tempo para ver como estão a decorrer as batalhas de cada dupla de pilotos nas suas respetivas equipas. Continuemos com as quatro equipas que competem para estar constantemente nos pontos: Alpine Dezassete pontos separam, neste momento, Fernando Alonso (10º) e Esteban Ocon (8º). Alonso leva a melhor sobre Ocon aos sábados, e conseguiu colocar o seu carro na primeira…...