Fórmula 1: As frustrações da Ferrari

A Ferrari e as questões que a têm infligido tem sido um dos temas da temporada, com a equipa italiana a perder oportunidades devido a erros e questões de fiabilidade, o que a deixou, na prática, fora da luta pelos títulos apesar de ter um carro competitivo, senão o mais competitivo. Mas serão os problemas que fizeram descarrilar a ‘Scuderia’ questões endémicas? A temporada começou de uma excelente forma para a formação de Maranello, com duas vitórias em três corridas,…...