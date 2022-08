CPR, Rali Vinho Madeira: 5ª vitória de Alexandre Camacho

Alexandre Camacho fez história no Rali Vinho Madeira ao tornar-se no primeiro piloto a alcançar cinco triunfos à geral. José Pedro Fontes foi ao pódio e venceu no CPR. Miguel Nunes foi segundo e tem o título à vista…. O Rali Vinho Madeira reuniu uma muito boa lista de inscritos mas praticamente todos eram unânimes que o futuro vencedor deveria ser um dos especialistas locais, Alexandre Camacho e Miguel Nunes, ambos em Skoda Fabia Rally2 Evo.No entanto, era aguardada com…...