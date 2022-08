Rali Vinho Madeira: Miguel Nunes quase campeão

O Rali Vinho Madeira faz parte do Campeonato de Ralis CORAL da Madeira e nos últimos anos a disputa dos primeiros lugares absolutos tem sido concomitante com a luta pela competição local dada a competitividade dos pilotos do arquipélago, especialistas num piso muito específico e excelentes conhecedores do terreno. 2022 não foi exceção e as duas primeiras posições para o campeonato local foram sempre ocupadas por aqueles que se vieram a revelar os dois pilotos mais rápidos do plantel e…...