TT, Baja Hungria: João Ferreira no pódio, mas…

Benediktas Vanagas venceu a Baja Hungria, uma prova em que João Ferreira terminou num pódio agridoce, já que à sua frente ficou o seu concorrente direto na Taça Europeia de Bajas, o polaco Michal Maluszynski. Estava tudo a correr a contento ao líder da Taça Europeia de Bajas, João Ferreira, mas uma arreliadora penalização complicou as contas e no final da Baja Hungria, o piloto do Mini JCW Rally preparado pela ARC Sport, terminou 11.5s atrás de Michal Maluszynski (Mini…...