F1, O frente-a-frente de cada dupla de pilotos: Primeiro pelotão

Já se passaram 13 rondas na presente época de Fórmula 1 e chegámos, finalmente, à grande pausa de verão. É, portanto, tempo para ver como estão a decorrer as batalhas de cada dupla de pilotos nas suas respetivas equipas. Comecemos pelas três equipas da frente: Red Bull Max Verstappen domina não só o frente-a-frente face a Sergio Pérez, como também domina a classificação geral do campeonato, mostrando-se um piloto irrepreensível e mais maduro em 2022, com oito vitórias e uma…...