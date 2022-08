WRC2, Rali da Finlândia: Teemu Suninen vence em casa

Teemu Suninen assegurou a sua primeira vitória da temporada no WRC2 ao triunfar em casa, no Rali da Finlândia. Foi quase uma vitória de ‘fio a pavio’ para o piloto do Hyundai i20 N Rally2, que conquistou a liderança no primeiro troço de sábado, para nunca mais a largar.Suninen construiu a maioria da sua margem durante o dia de sexta-feira, em que triunfou em sete das nove especiais em torno de Lankamaa e Laukaa. Apanhou um breve susto no sábado…...