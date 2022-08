WRC: Ott Tanak vence Rali da Finlândia

Ott Tänak venceu o Rali da Finlândia, batendo Kalle Rovanpera por 6.8s na sequência de uma intensa batalha, em que o estónio esteve brilhante, conseguindo ultrapassar o défice competitivo do carro. Esapekka Lappi terminou no pódio, não sem antes apanhar um valente susto… Este Rali da Finlândia mostrou claramente que o atual desequilíbrio competitivo no WRC se deve bem mais aos carros do que aos pilotos. Nunca as diferenças entre Kalle Rovanpera e os homens da Hyundai seriam tão grandes…...