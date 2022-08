F1, Sergio Pérez: “Posso vencer qualquer um”

Sergio Pérez está confiante do seu próprio valor e diz que pode bater qualquer piloto na Fórmula 1, porém para isso é preciso consistência, algo que o próprio admite que lhe tem faltado nos últimos tempos. O piloto mexicano está a passar por um período mais difícil nos últimos Grandes Prémios, tendo sido atirado para fora do pódio por ambos os Mercedes nas últimas duas corridas. No entanto, Pérez encontra-se no terceiro lugar do campeonato de pilotos, apenas quatro pontos…...