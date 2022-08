WRC, Rali da Finlândia, PE 20: Ott Tänak e Kalle Rovanperä voltam a fazer o mesmo tempo

Tem sido uma luta espetacular entre Ott Tänak e Kalle Rovanperä. Desde o final do dia de ontem que Tänak se tem defendido de Rovanperä e o piloto da Hyundai tem conseguido aguentar a pressão do jovem da Toyota. Na primeira especial do dia, Tänak perdeu 1.9 para Rovanperä, mas na segunda especial, a PE 20 (Ruuhimäki 1 - 11.12 km) os dois fizeram o mesmo tempo. Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) completaram a especial em 5:22.9, o…...