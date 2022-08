WRC, Rali da Finlândia, PE19: Mais uma luta fantástica entre Ott Tanak e Kalle Rovanpera

Depois de terem terminado o terceiro dia de prova com 8.4s de avanço para os segundos classificados, Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) venceram a primeira especial do dia a dilataram o avanço para Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1), colocando-o a 10.3s, mais 1.9s do que no final do dia de ontem.Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota GR Yaris Rally1) rodam agora a 44.9s da frente, depois de terem terminado o dia de ontem a 35.2s, muito por causa…...