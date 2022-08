Rali da Madeira, Bruno Magalhães: azar não ofusca brilho

Não é novidade para ninguém a competitividade de Bruno Magalhães no Rali da Madeira, e este ano o Team Hyundai Portugal tinha um carro mais competitivo, que dava outras garantias ao piloto e Bruno Magalhães e Carlos Magalhães estiveram em plano de destaque na prova do Club Sports Madeira, ao liderar o rali em oito das 17 provas de classificação, à geral e 14 das 17 classificativas, no CPR. Infelizmente, quando eram segundos da geral e líderes do CPR, um…...