CPR, Rali da Madeira, Armindo Araújo: 1º Match-Point na próxima prova

Armindo Araújo foi quarto classificado no Rali da Madeira, segundo das contas do CPR e vai para a próxima prova com um ‘match point’ pela frente: se Armindo Araújo e Luís Ramalho conseguirem um pódio no Rali da Água/Alto Tâmega, asseguram matemática e antecipadamente a conquista do título.Depois de rodar sempre entre os mais rápidos, e com uma prova isenta de erros ou problemas, maximizou o resultado e fica muito perto de reconquistar o título que ingloriamente perdeu o ano…...