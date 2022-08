Rali Vinho Madeira: Alexandre Camacho vence o rali, José Pedro Fontes vence no CPR

Confirmou-se o que se esperava. A dupla Alexandre Camacho/Pedro Calado (Skoda Fabia Rally2) venceu o Rali Vinho Madeira. Alexandre Camacho dividiu a liderança do rali com a dupla Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai I20 N Rally2), mas o azar do piloto da Hyundai esta tarde abriu o caminho para que Alexandre Camacho vencesse a prova. Mas quem se destacou hoje foi a dupla Miguel Nunes/Roberto Castro (Skoda Fabia Rally2) que venceu todas as especiais do dia e venceu 11 especiais em…...