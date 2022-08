Rali Vinho Madeira, PE16: Alexandre Camacho perto da vitória final

Miguel Nunes/Roberto Castro (Skoda Fabia Rally2) continua a fazer um grande rali e venceu a décima especial em 16 já realizadas neste Rali Vinho Madeira. Com o tempo de 5:45.3 foi o mais rápido na segunda passagem por Ponta do Pargo - 9.77 km - levando a melhor sobre a dupla Alexandre Camacho/Pedro Calado (Skoda Fabia Rally2) que perdeu mais 3. seg. No entanto, a vantagem que Camacho tem sobre Nunes faz com que o triunfo nesta prova esteja praticamente…...