Rali Vinho Madeira, PE14: Miguel Nunes vence e aproxima-se de Bruno Magalhães

Miguel Nunes/Roberto Castro (Skoda Fabia Rally2) continuam com um ritmo tremendo e venceram a quinta especial do dia. Nunes venceu todas as especiais até agora, fazendo a segunda passagem por Câmara de Lobos - 10.32 km - com o tempo de 7:09.8. Em segundo lugar ficaram José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) que demoraram 1.0 seg a mais para fazer o troço em relação ao piloto do Skoda e os líderes da prova, Alexandre Camacho/Pedro Calado (Skoda Fabia Rally2)…...