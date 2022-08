Rali Vinho Madeira, PE13: Miguel Nunes volta a vencer, Alexandre Camacho é o novo líder

Miguel Nunes e Alexandre Camacho. Foi sempre esta a ordem no top2 nas quatro especiais desta manhã. Miguel Nunes/Roberto Castro (Skoda Fabia Rally2) venceram a quarta especial do dia, fazendo o pleno nesta manhã, no troço Rosário 1 (11.37 km). O tempo de 6:55.5 foi a referência, com Alexandre Camacho/Pedro Calado (Skoda Fabia Rally2) a ficarem a 1.5 seg. do melhor registo. No entanto, este tempo foi o suficiente para Alexandre Camacho assumir a liderança do rali, ganhando muito tempo…...