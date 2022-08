Toto Wolff considera que Audi acrescenta mais valor à Fórmula 1 do que Andretti

A Fórmula 1 atravessa um período muito bom para a competição, que tem vindo a gerar muito interesse em novos mercados, levando a que mais marcas querem estar envolvidas no negócio. Têm-se falado muito do interesse da Porsche, através de uma quase certa parceria com a red Bull, e Audi, que deverão entrar na Fórmula 1 em 2026 com a chegada da nova geração de unidades motrizes, e também a Andretti Autosport quer estar entre as equipas da grelha, formalizando…...