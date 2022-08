Rali Vinho Madeira, PE11: Miguel Nunes vence, Alexandre Camacho aproxima-se da frente

Miguel Nunes/Roberto Castro (Skoda Fabia Rally2) venceram a PE 11 (Ponta do Sol 1 - 8.00 km), a segunda do dia. Miguel Nunes apresentou um grande ritmo (5:04.5), tal como Alexandre Camacho/Pedro Calado (Skoda Fabia Rally2) que foram os segundos nesta especial, a apenas 1.1 segundo do melhor tempo. O terceiro tempo foi novamente para José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2), o mais rápido do CPR nesta especial, a 4.7 segundos do melhor tempo. Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia…...