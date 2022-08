Rali Vinho Madeira, PE10: Miguel Nunes vence a primeira do dia

A PE 10 Câmara de Lobos 1 - 10,32 km - sorriu à dupla Miguel Nunes/Roberto Castro (Skoda Fabia Rally2) que fez o tempo de 7:11.1, o melhor registo nesta primeira especial do dia. Alexandre Camacho/Pedro Calado (Skoda Fabia Rally2) ficaram muito perto do melhor tempo, com a diferença a ser de apenas 0.5 seg. José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) foram os terceiros mais rápidos a 3,7 seg. da referência. Seguiram-se Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai I20 N Rally2)…...