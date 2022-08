WRC, Rali da Finlândia, PE10: Ott Tanak mantém Esapekka Lappi

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) lideram o Rali da Finlândia no final do 2º dia de prova, sempre perseguidos, cada vez mais de perto por Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota GR Yaris Rally1), que depois de um forcing final, terminaram o dia a 3.8s.Quem não conseguiu acompanhar o ritmo dos dois homens da frente foram Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) que depois de chegarem a meio do dia a 11.1s da frente, terminaram-no a 19.3sO estónio, duas…...