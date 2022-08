Rali Vinho Madeira, PE9, Chuva e nevoeiro ‘viram’ tudo: Bruno Magalhães é líder

Reviravolta na derradeira especial do dia do Rali Vinho Madeira. A chuva e o nevoeiro vieram baralhar por completo o que era até aqui a classificação do Rali Vinho Madeira, com Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai I20 N Rally2) a ganharem o troço com 6.5s de avanço para Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally 2) com José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) em terceiro a 14.1s. Bela exibição do homem da Hyundai, que tirou o melhor partido do material à…...