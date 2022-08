F1, Guenther Steiner: “Não temos de esperar pela Ferrari para decidir os pilotos”

Ainda não se conhece o futuro de Mick Schumacher, mas Guenther Steiner não parece com muita vontade de esperar pela decisão da Ferrari. Com Kevin Magnussen garantido (com um acordo plurianual), falta saber quem será o colega do dinamarquês. Mick Schumacher parece ser a solução mais lógica, mas Steiner não dá nada por garantido e diz que não precisa de esperar pela Ferrari para decidir: "Não, não temos de esperar para ver o que a Ferrari diz", disse Steiner à…...