F1: Receitas aumentam em mais de 200 milhões de dólares

As receitas da F1 continuam a aumentar e no último relatório de contas os responsáveis da competição viram um aumento de mais de 200 milhões de euros face a igual período do ano passado. No segundo trimestre do ano, a F1 viu a receita subir de 501 milhões de para 743 milhões de dólares, um aumento de quase 50%. Os direitos de transmissão, o aumento das receitas vindas dos patrocinadores e as receitas de promoção permitiram um aumento significativo, passando…...