WRC, M-Sport ‘quer’ menos testes…

Richard Millener, Chefe de Equipa da M-Sport entende que deve haver uma redução nos testes pré-evento no WRC. A razão é muito simples de perceber: contenção de custos.Este é hoje em dia o maior problema do desporto automóvel, a FIA mostrou-se quase totalmente incapaz de balizar os custos, e se o fez no valor dos carros, os construtores fizeram o que era mais óbvio. O valor do carro tem um teto máximo imposto pela FIA, mas a federação esqueceu-se dos…...