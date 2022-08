F1: McLaren agressiva no mercado de pilotos

Depois de uma reestruturação que começou em 2018, a última época de uma travessia do deserto que motivou uma alteração profunda na estrutura da equipa britânica e uma mudança de paradigma, a McLaren tem encontrado o caminho do sucesso. Ainda não chegou ao topo como pretende, mas está agora mais perto de vencer do que estava no arranque deste novo ciclo. A entrada de nomes como Andreas Seidl e James Key trouxeram mais-valias a juntar aos nomes que a equipa…...